Вот что случится с вашим организмом, если вы каждый день станете есть красное мясо

Всемирный фонд исследования рака не рекомендует употреблять больше трёх порций (340-510 г) красного мяса в неделю. Если вы всё-таки съедите больше, то будьте готовы к следующим неприятным последствиям.

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Существуют семь опасных для здоровья последствий ежедневного употребления красного мяса. Вот чего конкретно вам стоит ожидать.

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Проблемы с сердцем. Основной удар, если вы съедаете много красного и переработанного мяса, приходится на сердце. Из-за этого у вас повышается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам недавнего исследования, примерно 1,1 порции красного мяса (в том числе говядины, свинины, оленины, мяса бизона) в сутки увеличивает риск развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний на 22 %. Получение большого количества насыщенных жиров. К примеру, в куске стейка рибай, который весит 85 г, содержится около 8 г насыщенных жиров. А это - 40 % рекомендуемой дневной нормы. Из-за потребления насыщенных жиров в больших количествах повышается холестерин ЛПНП в организме, вероятность возникновения болезней сердца, атеросклероза. Потребление множества килокалорий. Из-за этого вы можете набрать вес и даже приобрести ожирение.

Проблемы с микробиомом кишечника. Исследования показывают, что метаболит, который вырабатывается кишечными бактериями во время переваривания красного мяса и всасывания всех необходимых веществ, связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Появление воспалений. При потреблении красного мяса может возникнуть воспаление, а оно в результате способно повысить риск развития хронических болезней, привести к возникновению некоторых видов рака. Проблемы с пищеварением. При ежедневном употреблении красного мяса из-за более жирного белка, который в нём содержится, вы можете столкнуться с диареей и рефлюксом. Повышенное потребление натрия. В обработанном мясе вроде бекона или колбасы содержится больше натрия, чем в других видах красного мяса. В чрезмерных количествах натрий опасен тем, что приводит к увеличению веса, повышенному давлению, проблемам с почками.