Диетолог Соломатина: томатный сок улучшает цвет кожи

«Томатный сок — это очень полезный продукт. В нем много ликопина. Когда исследовали этот каротиноидный пигмент, то получили очень обнадеживающие результат в плане торможения заболеваний простаты у мужчин. Бета-каротин хорошо укрепляет слизистые. Их в нашем организме очень много. Заметно, что у тех, кто регулярно употребляет томатный сок, цвет кожи становится лучше. Также в томатном соке есть органические кислоты, которые улучшают пищеварение. Плюс, в напитке достаточно низкая калорийность, там всего 40 ккал. В отличие от фруктовых и даже овощных соков», — объяснила Елена Соломатина.