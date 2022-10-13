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2 часа назад

Какие продукты надо есть для здоровья нервов

Газета.Ruиещё 7

Врач-диетолог сети лабораторий "Лабквест", член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог помогают правильно функционировать нашей нервной системе и снижают уровень стресса. Об этом сообщает URA.RU.

Какие продукты надо есть для здоровья нервов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Русакова рассказала, что травяные чаи, например, ромашка, мята, липа или боярышник могут нормализовать уровень кортизола в организме, что позволяет нервной системе успокоиться. Она добавила, что в этом случае также помогут цитрусовые, например, лимон, апельсин и грейпфрут. Они снижают уровень кортизола в крови.

"А источники магния, такие как бурый рис, шпинат, бананы, обладают эффектом анти-стресс", — отметила диетолог.

По ее словам, высвобождение серотонина происходит при активном участии аминокислоты триптофана. Его достаточно много в сыре, твороге, бобовых и цельнозерновых продуктах.

Еда,Дарья Русакова,
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