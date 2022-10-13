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2 часа назад

Перечислены вредные для печени продуктах

Волгоградская правда

Сладкая газировка, чипсы и фастфуд могут привести к возникновению жировой болезни печени.

Перечислены вредные для печени продуктах
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Печень – один из самых важных органов в организме человека. Она помогает выводить шлаки и токсины, переваривать пищу и поддерживать кровообращение в норме. Но целый ряд вредных привычек и неправильное питание могут помешать органу стабильно работать.

Давно известно, что чрезмерное увлечение спиртными напитками и табаком создает сильную нагрузку на печень человека.

Однако последние исследования ученых установили, что употребление в пищу ряда продуктов связано с опасностью возникновения неалкогольной жировой болезни печени. Об этом британские диетологи рассказали редакции издания Eat This, Not That!

По мнению ученых, негативным образом на печень влияют сладости, газированные напитки, чипсы и фастфуд. Главная причина, по которой частое включение в рацион данных продуктов провоцирует жировую болезнь печени, – это высокое содержание в них насыщенных жиров, рафинированных углеводов и сахара.

Диетологи советуют для здоровья печени придерживаться так называемой средиземноморской диеты: регулярное употребление фруктов, овощей, оливкового масла и рыбы позволит значительно снизить риски возникновения жировой болезни печени, а также уменьшить вероятность проблем с сердцем, ожирением и диабетом.

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