Перечислены вредные для печени продуктах

Сладкая газировка, чипсы и фастфуд могут привести к возникновению жировой болезни печени.

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Печень – один из самых важных органов в организме человека. Она помогает выводить шлаки и токсины, переваривать пищу и поддерживать кровообращение в норме. Но целый ряд вредных привычек и неправильное питание могут помешать органу стабильно работать.

Давно известно, что чрезмерное увлечение спиртными напитками и табаком создает сильную нагрузку на печень человека.

Однако последние исследования ученых установили, что употребление в пищу ряда продуктов связано с опасностью возникновения неалкогольной жировой болезни печени. Об этом британские диетологи рассказали редакции издания Eat This, Not That!

По мнению ученых, негативным образом на печень влияют сладости, газированные напитки, чипсы и фастфуд. Главная причина, по которой частое включение в рацион данных продуктов провоцирует жировую болезнь печени, – это высокое содержание в них насыщенных жиров, рафинированных углеводов и сахара.