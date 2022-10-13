Какой сыр полезнее для здоровья и похудения

Длинный состав на этикетке не сулит ничего хорошего.
Сыр — это уникальный продукт, способный улучшить настроение и украсить любой праздничный стол.
Он ценится прежде всего за содержание белка, который наиболее полно усваивается организмом.
Молочный белок в сыре содержит все незаменимые аминокислоты, идеальное сочетание кальция и фосфора, а также аминокислоту триптофан, которая стимулирует выработку серотонина — гормона удовольствия.
Настоящий сыр варят из молока, а вот сырный продукт изготавливают с добавлением немолочных, растительных и трансжиров.
На что надо обращать внимание при выборе сыра?
Изучите состав, в качественном продукте должны быть:
Помните, настоящий сыр не может стоить дёшево.
Посмотрите на продукт: поверхность должна быть ровной, цвет не может быть ярким, если продукт без красителей.
Настоящие сыры имеют свойства «потеть» жиром. Ненатуральные, сделанные с добавлением немолочных жиров, — каплями воды.
Выбирайте тот сыр, в составе которого меньше добавок.
Самыми полезными, с точки зрения биологической ценности и усваиваемости, считаются мягкие сыры. Технология приготовления позволяет обогатить их полезными белками сыворотки, которых нет в твёрдых сырах и даже в твороге.
Но этот продукт может быть и опасен. Например, многие считают, что именно из-за сыра их преследуют ночные кошмары. Так ли это на самом деле, рассказали в статье по ссылке.
Чеддер
Стимулирует выработку слюны, нейтрализующей кислоту, которая разлагает продукты питания. Сокращает вероятность появления кариеса. В нём мало лактозы, поэтому он подходит тем, кому сложно её усваивать. Содержит много кальция и белка.
Фета
Улучшает работу мочеполовой системы и отвечает за обмен веществ, нормализует работу нервной системы.
Брынза
Полезна для костей, зубов, улучшает процессы пищеварения и подавляет развитие в кишечнике гнилостных бактерий.
Сулугуни
Стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и аппетит. Полезен при переломах костей.
Моцарелла
Подходит для людей, регулярно переносящих тяжёлые физические нагрузки и перегрузки мышц и связок. Содержит энзимы, которые подавляют патогенную флору и восстанавливают защитный барьер стенок кишечника, способствуют росту полезных бактерий и витаминов.
Пармезан
В 100 г содержится суточная норма витамина В12, рибофлавина, кальция, фосфора, натрия, селена и цинка.
Голландский сыр
Полезен для детей и подростков, для женщин в период лактации, для тех, кто восстанавливается после переломов или страдает от туберкулёза. Кроме того, этот вид сыра помогает уничтожить болезнетворные микроорганизмы, живущие в полости рта.
Маасдам
Подходит для людей, восстанавливающихся после операций или занимающихся спортом. А также для тех, кто столкнулся с переломами.
Сыр — прекрасное дополнение к сбалансированному питанию. Но нельзя забывать об умеренности. При всей полезности продукта нельзя игнорировать наличие соли в составе — особенно много её в твёрдых сырах. Помните, всё хорошо в меру.