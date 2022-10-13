Нутрициолог дала рекомендации, чтобы снизить тягу к сладкому

Нутрициолог Наталья Эйшнер дала рекомендации, которые помогут справиться с тягой к сладкому.

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Она заявила, что основная причина неконтролируемого желания есть сладкое — несбалансированное питание.

Отмечается, что желанием есть сладкое во время стресса происходит у человека из-за расположенности гормона стресса в полости рта.

Когда у человека повышается стресс, то ему сразу же хочется есть сладкое.

Для того, чтобы побороть тягу к сладкому необходимо сократить влияние стресса на организм.

После этого постепенно снижать количество сладкого, но не ставить себе строгий запрет.

Когда организм привыкнет к меньшей дозе сладкого, то можно заменить сахарную привычку на хобби.

Вместо еды читать книгу, рисовать, петь или танцевать.