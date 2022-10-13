Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
4 часа назад

Эксперт рассказал о полезных свойствах яблочной кожуры

Москва24иещё 3

С медицинской точки зрения яблочная кожура содержит множество полезных свойств, так как в ее состав входят пищевые волокна, витамины и микроэлементы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга.

Эксперт рассказал о полезных свойствах яблочной кожуры
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Таким образом, эксперт ответил на распространенные суждения о том, что кожуру всех овощей и фруктов следует всегда удалять из-за высокой концентрации нитратов.

"Яблоки с кожурой есть можно, она полезна. В ней более высокое содержание пищевых волокон, антиоксидантов и витаминов, чем в самом яблоке", – отметил Гинзбург.

Еда,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители