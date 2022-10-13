Эксперт рассказал о полезных свойствах яблочной кожуры

С медицинской точки зрения яблочная кожура содержит множество полезных свойств, так как в ее состав входят пищевые волокна, витамины и микроэлементы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга.
Таким образом, эксперт ответил на распространенные суждения о том, что кожуру всех овощей и фруктов следует всегда удалять из-за высокой концентрации нитратов.
"Яблоки с кожурой есть можно, она полезна. В ней более высокое содержание пищевых волокон, антиоксидантов и витаминов, чем в самом яблоке", – отметил Гинзбург.