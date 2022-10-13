Три продукта, которые сделают ваши кости хрупкими

Чем старше вы становитесь, тем больше внимания вам нужно уделять своим костям. Всё дело в том, что с возрастом они становятся более тонкими и хрупкими. Ускоряют этот процесс и некоторые продукты.

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С возрастом у некоторых людей возникает остеопороз. Это состояние, при котором кости становятся пористыми, хрупкими, склонными к переломам. Если вы вместе с пищей получаете мало кальция или употребляете определённые вредные для костей продукты, то этот процесс только ускорится.

Постарайтесь отказаться от этих трёх видов продуктов, если вы хотите сохранить здоровье костей.

Продукты с большим количеством натрия. Старайтесь есть как можно меньше закусок вроде картофельных чипсов, пиццы, фастфуда, полуфабрикатов, некоторых консервированных супов. В такой пище мало питательных веществ, совсем нет калия, кальция, витамина D. Также исследования подтверждают, что употребление подобных продуктов может усилить выведение кальция с мочой, привести к снижению плотности костей.

Жирные стейки и обработанное мясо. Согласно недавнему отчёту Frontiers in Physiology, хроническое воспаление напрямую связано с потерей костной массы. Одной из причин развития такого воспаления является употребление в больших количествах жирного и богатого белком мяса (стейков, рёбрышки, обработанное мясо). По словам дипломированного диетолога Джули Аптон, учёные обнаружили, что те, кто ест много мяса и животных белков, отличаются более низкой плотностью костей по сравнению с людьми, которые едят много растительной пищи.

Напитки и еда с добавленным сахаром и рафинированными углеводами. Подобные напитки могут легко повысить уровень сахара в крови, а это приводит к метаболической дисфункции и повышению риска развития остеопороза. Особенно опасна для костей газировка. В ней содержится фосфорная кислота, из-за которой ухудшается усвоение кальция. В результате плотность костей снижается.