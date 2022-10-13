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1 час назад

Диетолог Калинчев заявил о вреде употребления только овощей и фруктов без термообработки

RT на русском

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил он вреде употребления только овощей и фруктов без термообработки.

Диетолог о вреде овощей и фруктов без термообработки
Фото: unsplashunsplash

«Подавляющее большинство людей не может переваривать термически необработанную пищу. У них просто будет диспепсия, то есть нарушение нормального пищеварения», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, также вероятен большой дефицит животных жиров.

«И очень сильный перекос в сторону простых углеводов, если брать сладкие фрукты. Таким образом, тип конституции будет в виде ожирения или скинни фэт, то есть тощий человек с дефицитом веса», — пояснил Калинчев.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

Еда,
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