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1 час назад

Врач-диетолог рассказал об опасности подсолнечного масла

Свободная пресса

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил о вреде, который может принести чрезмерное употребление подсолнечного масла.

Врач-диетолог рассказал об опасности подсолнечного масла
Фото: pxhere.compxhere.com

Как пояснил специалист, в этом продукте больше всего так называемой линолевой омега-6 жирной кислоты (около 60%), также есть ещё арахидоновая кислота.

«Обе они не полезны, так как оказывают провоспалительное действие, – цитирует диетолога сайт Радио «Комсомольская правда». – С позиций современной медицины это плохо. Такое, пусть и слабое, но хроническое системное воспаление вызывает более быстрое старение организма и способствует развитию большинства возрастных хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых до рака».

При этом Гинзбург подчеркнул, что допустимая норма в день – одна чайная ложка в день, а лучше заменить подсолнечное масло на оливковое.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала ягоду, предотвращающую рак. По словам специалиста, речь идёт о клюкве, в которой содержатся антиоксиданты, в частности, катехины.

Еда,Михаил Гинзбург,
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