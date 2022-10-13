Эндокринолог рассказала, когда вредно пить кофе

«Головная боль, головокружение, тошнота — если эти симптомы связаны с повышенным артериальным давлением, то употребление кофеина может быть опасным, оно спровоцирует ещё больший подъём давления или даже гипертонический криз», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».