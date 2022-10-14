Эндокринолог рассказал о неочевидной опасности куриных яиц

Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал, что яйца полезны далеко не для всех. Слова эксперта приводит URA.RU.

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По словам специалиста, употребление этого продукта может спровоцировать развития заболеваний сердца. Также яйца могут вызвать аллергические реакции. Причем нетипичные, не те, которые проявляются в виде отека тканей или высыпаний, а такие как аутоиммунные заболевания, синдром хронической усталости, нарушения эмоционального состояния.

«Существует довольно распространенная пищевая аллергия. У кого-то на белок, у кого-то желток, у кого-то на пленку, которая находится между яйцом и скорлупой. От 20 до 50% населения по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца», — объяснил Поляков.

Лецитин, содержащийся в яйцах, представляет собой строительный материал, содержащий холин — витаминоподобное вещество, необходимое для работы головного мозга и печени. Но не все знают, что порой это вещество способно навредить, уточнил врач.

«При нарушении микробного баланса кишечника некоторые не очень полезные бактерии могут метаболизировать лецитин в ТМАО (триметиламиноксид). Это вещество, которое повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. В таком случае яиц лучше избегать», — заявил диетолог, добавив, что в некоторых случаях человеку могут подойти перепелиные и гусиные яйца.