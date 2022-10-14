Эндокринолог рассказал о неочевидной опасности куриных яиц

Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал, что яйца полезны далеко не для всех. Слова эксперта приводит URA.RU.
По словам специалиста, употребление этого продукта может спровоцировать развития заболеваний сердца. Также яйца могут вызвать аллергические реакции. Причем нетипичные, не те, которые проявляются в виде отека тканей или высыпаний, а такие как аутоиммунные заболевания, синдром хронической усталости, нарушения эмоционального состояния.
«Существует довольно распространенная пищевая аллергия. У кого-то на белок, у кого-то желток, у кого-то на пленку, которая находится между яйцом и скорлупой. От 20 до 50% населения по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца», — объяснил Поляков.
Лецитин, содержащийся в яйцах, представляет собой строительный материал, содержащий холин — витаминоподобное вещество, необходимое для работы головного мозга и печени. Но не все знают, что порой это вещество способно навредить, уточнил врач.
«При нарушении микробного баланса кишечника некоторые не очень полезные бактерии могут метаболизировать лецитин в ТМАО (триметиламиноксид). Это вещество, которое повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. В таком случае яиц лучше избегать», — заявил диетолог, добавив, что в некоторых случаях человеку могут подойти перепелиные и гусиные яйца.
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