Как легко выжать сок из яблок без соковыжималки

Полезный и вкусный сок приготовить из яблок в домашних условиях можно достаточно простым способом.
Кулинарные редакторы Food ru считают, что приготовить сок из яблок можно даже без соковыжималки.
Для этого понадобятся сами фрукты, тёрка, блендер при его наличии, а также марля и глубокая тарелка.
Нужно натереть яблоки на тёрке или сделать из них пюре в блендере. После этого необходимо застелить глубокую миску марлей.
Затем на неё нужно выложить перетёртые яблоки. Далее нужно сжимать марлю руками и выдавливать сок из получившейся массы.
Такой способ получения сока можно использовать и для других фруктов, например, цитрусовых.