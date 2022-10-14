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41 минуту назад

Как легко выжать сок из яблок без соковыжималки

runews24.ru

Полезный и вкусный сок приготовить из яблок в домашних условиях можно достаточно простым способом.

Как легко выжать сок из яблок без соковыжималки
Фото: runews24.rurunews24.ru

Кулинарные редакторы Food ru считают, что приготовить сок из яблок можно даже без соковыжималки.

Для этого понадобятся сами фрукты, тёрка, блендер при его наличии, а также марля и глубокая тарелка.

Нужно натереть яблоки на тёрке или сделать из них пюре в блендере. После этого необходимо застелить глубокую миску марлей.

Затем на неё нужно выложить перетёртые яблоки. Далее нужно сжимать марлю руками и выдавливать сок из получившейся массы.

Такой способ получения сока можно использовать и для других фруктов, например, цитрусовых.

Еда,
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