Как легко выжать сок из яблок без соковыжималки

Полезный и вкусный сок приготовить из яблок в домашних условиях можно достаточно простым способом.

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Кулинарные редакторы Food ru считают, что приготовить сок из яблок можно даже без соковыжималки.

Для этого понадобятся сами фрукты, тёрка, блендер при его наличии, а также марля и глубокая тарелка.

Нужно натереть яблоки на тёрке или сделать из них пюре в блендере. После этого необходимо застелить глубокую миску марлей.

Затем на неё нужно выложить перетёртые яблоки. Далее нужно сжимать марлю руками и выдавливать сок из получившейся массы.