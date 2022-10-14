Названы ухудшающие психическое здоровье продукты

Вызвать проблемы с ментальным здоровьем могут не только стресс и напряженный рабочий график, но и неправильные пищевые привычки, заявила диетолог Джесс Хиллард. В беседе с изданием The Sun она назвала любовь к фастфуду и нехватку белка одними из основных ошибок в питании.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эксперт подчеркнула, что правильный рацион действительно помогает улучшить психическое здоровье. По ее словам, исследования, проведенные в разных странах, показали, что диета с высоким содержанием фруктов, овощей, рыбы, цельнозерновых, оливкового масла и нежирных молочных продуктов связана со снижением риска депрессии. При этом злоупотребление фастфудом и нездоровой пищей, в которой много насыщенных жиров и мало клетчатки, ухудшает ментальное здоровье, провоцирует болезнь Альцгеймера, деменцию и депрессию.

Хиллард рекомендовала есть достаточное количество белка, так как он способствует выработке дофамина, отвечающего за регуляцию настроения. Суточная норма для мужчин составляет 55 граммов, для женщин — 45 граммов, напомнила она.