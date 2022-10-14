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1 час назад

Названы ухудшающие психическое здоровье продукты

Lenta.ruиещё 2

Вызвать проблемы с ментальным здоровьем могут не только стресс и напряженный рабочий график, но и неправильные пищевые привычки, заявила диетолог Джесс Хиллард. В беседе с изданием The Sun она назвала любовь к фастфуду и нехватку белка одними из основных ошибок в питании.

Названы ухудшающие психическое здоровье продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт подчеркнула, что правильный рацион действительно помогает улучшить психическое здоровье. По ее словам, исследования, проведенные в разных странах, показали, что диета с высоким содержанием фруктов, овощей, рыбы, цельнозерновых, оливкового масла и нежирных молочных продуктов связана со снижением риска депрессии. При этом злоупотребление фастфудом и нездоровой пищей, в которой много насыщенных жиров и мало клетчатки, ухудшает ментальное здоровье, провоцирует болезнь Альцгеймера, деменцию и депрессию.

Хиллард рекомендовала есть достаточное количество белка, так как он способствует выработке дофамина, отвечающего за регуляцию настроения. Суточная норма для мужчин составляет 55 граммов, для женщин — 45 граммов, напомнила она.

По словам диетолога, ментальное здоровье может ухудшиться и в тех случаях, если человек есть недостаточное количество рыбы. В этой категории продуктов содержатся ценные омега-3 жирные кислоты, которые позитивно влияют на здоровье мозга и, как следствие, на психику. Помимо рыбы, омега-3 кислоты присутствуют в оливковом масле, семенах льна, грецких орехах.

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