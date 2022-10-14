Миколог пояснил, какие грибы можно собирать до Нового года

Заморозки, которые на днях были зафиксированы в Московском регионе, никак не скажутся на урожайности грибов. Кроме того, некоторые виды можно собирать вплоть до Нового года. Об этом рассказал миколог Михаил Вишневский.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт отметил, что небольшие заморозки не страшны грибам. Многие виды выдерживают заморозки до минус 2-3 градусов.

Миколог пояснил, что минусовые температуры сказываются на полевых грибах, где всегда холоднее, а лес здорово компенсирует ночные заморозки.

— На нынешнее похолодание точно не отреагируют белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята и лисички, — отметил Вишневский в комментарии «Радио 1».

Вишневский добавил, что обычно за грибами можно ходить до середины ноября.

Ранее эксперты назвали самые полезные виды грибов. Всего в мире существует примерно 300 видов съедобных грибов. Однако самыми полезными из них являются шиитаке, портобелло, вешенки, ежовик гребенчатый, белые грибы, эноки, передает «360».