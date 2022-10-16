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33 минуты назад

Какие блюда ставили на стол в Древней Руси

Даша Краснова

Многие считают, что тысячу лет назад наши предки употребляли в пищу знакомые нам гречку, щи и капусту из бочки. Хотя в реальности меню на Руси было куда более разнообразным. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Какие блюда ставили на стол в Древней Руси
Фото: unsplashunsplash

Одним из основных блюд была каша. Из знакомых названий можно выделить пшенную и овсяную кашу. Их чаще всего можно было встретить на столе древнерусской семьи. Правда, варили кашу из цельного зерна. А вот гречку в страну завезли из Византии, поэтому ее называли турецкой кашей или арабским зерном. И ели ее не обычные люди, а князья.

Исконно русским блюдом считается березовая каша, которую готовили из мелкой стружки березовой коры. По вкусу и виду такая каша немного напоминало манку.

Овощи тоже ели, но другие. Если сейчас мы едим огурцы и помидоры, то тысячу лет назад основными овощами считались редька, репа и горох. Причем редька была настолько же популярна, насколько сегодня популярен картофель. Лишь с приходом Петра I в стране появилась картошка, которой он заинтересовался, путешествуя по Нидерландам.

Белок добирали из мяса, но чаще всего эта была рыба и дичь. Мясо домашних животных начали есть куда позднее. Но всегда на столе главным был хлеб. Вот его готовили на протяжении всей истории славян и намного ранее, но тысячу лет назад хлеб готовили без добавления дрожжей.

В качестве десерта ели смокву, которую готовили из яблока. Cмоква похожа на пастилу и мармелад, научиться готовить ее можно в музеях Коломны. Другим десертом считался кисель. Его вываривали до густоты, разливали по тарелкам, а после разрезали на порции.

Еда,ПРЕДОК,
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