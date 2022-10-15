6 простых рецептов из октябрьских ягод

Если вы набрали в лесу несколько вёдер ягод и теперь не знаете, что с ними делать — не спешите раздавать родственникам. Лучше попробуйте приготовить простой облепиховый морс, брусничный пирог или джем из шиповника из подборки «Клопс».

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

1. Пирог с брусникой

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Это блюдо, постояв в холодильнике целую ночь, станет только вкуснее. Отлично подойдёт к вечернему чаю из листов брусники с мятой.

Ингредиенты: 300 гр брусники;

100 гр сливочного масла;

200 гр сахара;

1 пачка ванилина;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 яйцо;200 гр муки;

200 гр сметаны.

Способ приготовления:

Чтобы приготовить тесто, положите в миску сливочное масло из холодильника, добавьте 100 гр сахара и ванилин. Перетрите масло и сахар руками.

Разбейте в будущее тесто одно яйцо, щепотку соли и перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем, просейте и добавьте в тесто. Всё перемешайте.

Помните тесто руками сначала в миске, а затем на столе. Тесто должно получиться мягким и эластичным.

Возьмите форму для пирога, смажьте хорошо маслом и распределите равномерно тесто по форме. Силиконовая лопатка поможет с этой задачей.

Бруснику можно взять замороженную. Перемешайте с крахмалом и равномерно высыпьте ягоды в форму с тестом. Поставьте в разогретую духовку на 25-30 минут при 180 градусах.

В это время сметану перемешайте венчиком со 100 гр сахара.

Горячий пирог залейте сметаной и оставьте в холодильнике на 3-4 часа до полного застывания.

2. Клюква в сахарной пудре

Конфеты из клюквы многим напомнят о детстве. Лучше сразу делайте побольше — от них не возможно оторваться.

Ингредиенты: 500 гр клюквы;

1 яичный белок;

1 ч. л. лимонного сока;

400 гр сахарной пудры.

Способ приготовления:

Хорошо промойте ягоды, дайте воде стечь и выложите на полотенце или бумажные салфетки. Клюква должна быть абсолютно сухой, поэтому можете ускорить процесс, аккуратно промакивая ягоды салфеткой.

За это время приготовьте глазурь: отделите белок одного яйца. Добавьте полную чайную ложку лимонного сока и 60 гр сахарной пудры, то есть половину стакана. Всё хорошо перемешайте вилкой и разотрите.

Полностью сухую клюкву добавьте в миску с глазурью. Мешайте осторожно: глазурь должна обволакивать каждую ягоду, но клюква не должна лопнуть.

В отдельную миску высыпьте сахарную пудру. Небольшими порциями покрывайте клюкву пудрой. Сначала отделите слипшиеся ягоды друг от друга, растирая их между пальцами. Когда красный цвет полностью покроется — слегка стряхните клюкву.

Переложите получившиеся конфеты на противень или в тарелку. Оставьте ягоды подсыхать на пару часов. Чем дольше полежит, тем плотнее будет корочка.

3. Ликёр из ежевики

У напитка красно-рубиновый цвет, аромат ягод и цитруса, а вкус получается насыщенно ягодный.

Ингредиенты: 1,5 кг ежевики;

1,3 л зернового дистиллята или спирта;

300-600 гр сахара;

700 мл воды;

цедра от половины лимона.

Способ приготовления:

Ежевику промойте, засыпьте в трёхлитровую банку, залейте спиртом и оставьте на 7 дней в тёмном месте при комнатной температуре.

Добавьте цедру лимона, оставьте ещё на 7 дней. Затем отфильтруйте и отожмите сок из ягод, добавьте сахарный сироп из сахара и воды, размешайте, оставьте ещё на 5-6 дней.

4. Веганский малиновый сорбет без сахара

Любители освежиться могут добавить мяту или, например, кокосовый экстракт.

Ингредиенты: 350-400 гр малины;

2 банана;

1 лайм или 1/2 лимона.

Способ приготовления:

Ягоды и разрезанный на кружочки банан положите в морозилку на 3 часа.

Малину и банан вместе отправьте в блендер, натрите немного цедры лайма и туда же отправьте сок цитруса. Это поможет сохранить сорбету освежающий вкус и яркий цвет. Всё смешайте блендером.

Чтобы придать более удобную форму, распределите массу по контейнеру и уберите ещё на 30 минут в морозилку.

5. Морс из облепихи

Ингредиенты: 300 гр облепихи;

50 гр мёда;

1 л воды;

3 ломтика свежего имбиря;

3 палочки корицы;

1 ч. л. гвоздика;

5 звёздочек бадьяна.

Способ приготовления:

Немного разомните ягоды.

В небольшой сотейник налейте воду, добавьте облепиху, все специи и имбирь.

Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите еще 5–7 минут.

Снимите с огня и процедите через сито. Затем перелейте сок снова к мякоти и процедите ещё раз. Так вкус будет насыщеннее. Добавьте мёд и хорошо перемешайте.

6. Джем из шиповника

Этот конфитюр можно заготовить в огромном количестве на зиму.

Ингредиенты: 1 кг шиповника;

2 л воды;

½ кг сахара.

Способ приготовления:

Шиповник очищаем, промываем, кладём в кастрюлю, наливаем воды и варим до мягкости. В конце варки воды должно остаться столько, чтобы она скрывала шиповник на один палец.

Готовый шиповник протираем через мелкое сито, затем ещё раз пропускаем через сито, добавляем сахар.

Получившуюся массу снова отправляем на огонь, доводим до кипения и провариваем на небольшом огне 20 минут.

Если вы делаете заготовку на зиму, то разлейте горячий конфитюр по стерилизованным банкам, закрутите крышками, дайте полностью остыть и убирайте в прохладное место. По мере остывания конфитюр густеет.