Названы опасные последствия употребления красного мяса

«Были проведены исследования: если человек в большом количестве потребляет красное мясо, то у него чаще возникают онкопроцессы в кишечнике. Поэтому наше питание должно быть сбалансированным и состоять не только из мяса. Для того чтобы затормозить процессы онкообразования мы должны наладить процесс выведения распада того же белка. Чтобы он активнее выводился, вместе с мясом обязательно нужно съедать клетчатку, которая содержится в овощах», — объяснила специалист.