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1 час назад

Названы опасные последствия употребления красного мяса

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Опасные последствия частого употребления красного мяса в интервью URA.RU назвала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. По ее словам, такой рацион может привести к онкологическому образованию в кишечнике.

Названы опасные последствия употребления красного мяса
Фото: МослентаМослента

«Были проведены исследования: если человек в большом количестве потребляет красное мясо, то у него чаще возникают онкопроцессы в кишечнике. Поэтому наше питание должно быть сбалансированным и состоять не только из мяса. Для того чтобы затормозить процессы онкообразования мы должны наладить процесс выведения распада того же белка. Чтобы он активнее выводился, вместе с мясом обязательно нужно съедать клетчатку, которая содержится в овощах», — объяснила специалист.

Она также отметила, что при чрезмерном употреблении этого продукта сохраняется опасность развития атеросклеротических заболеваний. Она посоветовала разнообразить свой рацион и употреблять красное мясо два раза в неделю. С такими же интервалами, по ее словам, нужно употреблять курицу и нежирную рыбу.

Еда,Елена Щетинина,
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