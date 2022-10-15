Сериал «Кухня»: самые вкусные рецепты

В честь 10-летия популярного гастрономического ситкома вспомнили блюда, которые можно повторить дома (при известной сноровке).

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Сериал о жизни персонала московского ресторана французской кухни «Claude Monet» сразу заинтересовал телезрителей. Кроме интересной сюжетной линии и великолепной игры актеров за 6 сезонов было показано более десятка рецептов приготовления еды. Сегодня мы расскажем вам о самых вкусных блюдах из сериала.

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Каре ягненка (вегетарианка Настя подает его гостям ресторана «Клод Монэ» 2 сезон, 3 серия)

Ингредиенты: Каре ягненка (1 или 2 части каре по 8 ребрышек — в зависимости от того, на сколько человек готовится блюдо)

Свежий розмарин — 3—4 ч. л.

Свежий тимьян — 2 ч. л.

Измельченный чеснок — 4 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Масло оливковое — 3—4 ст.л.

Как готовить:

В отдельной емкости смешиваем заранее измельченные специи: розмарин, тимьян, черный перец, чеснок, и каждое каре этой ароматной смесью. Укладываем мясо в полиэтиленовые пакеты, добавляем в них оливковое масло. Чтобы мясо промариновалось в достаточной мере из пакетов желательно выдавить как можно больше воздуха. Мясо можно положить в холодильник на ночь, однако за 1—2 часа перед приготовлением пакет нужно достать. Важным условием получения нежного и равномерно прожаренного ягненка является использование мяса комнатной температуры.

Каре ягненка можно готовить в духовке или на гриле. Перед началом приготовления каждую косточку необходимо обернуть пищевой фольгой, чтобы они не обгорели. Вдоль ребрышек делаются небольшие продолговатые надрезы, чтобы мясо возле кости хорошо прожарилось.

Разогреть духовку до температуры +200 °С. Каре ягненка уложить на фольгу в форму для запекания, мясом вверх, сверху посыпаем солью и перцем и оставляем в духовке на 7—10 минут. После этого, необходимо уменьшить температуру до +150 °С и далее готовим еще минут 10, при этом несколько раз переворачивая ребра. Время запекания в духовке зависит от того насколько большое каре ягненка вы взяли. Если ребрышки небольшие, то процесс по времени будет минут на 5—7 меньше, чем при запекании большого куска. Мясо ягненка очень нежное, поэтому необходимо постоянно следить за тем, как оно поджаривается. Готовность мяса можно проверить, надрезав самый большой кусочек. Когда блюдо будет готово, вынимаем каре из духовки и накрываем фольгой минут на 10. Тогда мясо немного протомится и станет еще нежнее. Перед подачей нарезать на порции и подавать на стол из расчета 2—3 ребрышка на 1 человека.

Деревенский салат (фирменное блюдо повара Алекса, рецептом которого он делится в 32-серии)

Ингредиенты: Листья салата — небольшой пучок

Перепелиные яйца — 3 шт

Помидоры черри — 4 шт

Тунец 100 грамм

Перец молотый

Базилик

Оливковое масло

Оливки

Как готовить:

По словам Алекса: «Лист салата просто рвем на куски, добавим перепелиные яйца, пару помидорчиков черри, тунец, чуть-чуть оливок, перчим, базилик, заправляем оливковым маслом (можно любым). Перемешиваем прямо руками. И вываливаем на блюдо!»

Пате гурмэ (его в 16-й серии Шеф готовит из трех видов паштета)

Ингредиенты: телятина — 150 г

говядина — 100 г

утиная печень — 250 г

говяжья печень — 300 г

оливковое масло — 60 г

базилик — 20 г

белый перец и соль — по вкусу

Как готовить:

Мясо и печень измельчить в блендере, добавить масло, приправы и соль. Запечь в форме при 170 С — до появления коричневой корочки. Паштет перед подачей охладить.

Телятина гриль (фигурирует в реплике су-шефа в 12 серии)

Ингредиенты: телятина, порционный кусок с косточкой 300 г

масло оливковое 75 г

клюква 100 г

специи (по вкусу)

цуккини 2 шт

Как готовить:

Корейку молодого теленка зачистить от пленок и лишнего жира. Косточку полностью очистить от мяса. Подготовленную корейку замариновать в растительном масле, соке лимона, розмарине и специях на 12 часов. Для соуса необходимо взять свежую клюкву, перебить на блендере и проварить с оливковым маслом и специями до загустения. Корейку обжарить на раскаленном грилевом листе с двух сторон, не более 3 минут с каждой стороны. Рядом обжарить цуккини.

Треска по-бретонски (Федя готовит ее в 15 серии и поливает сливочным соусом)

Ингредиенты: 750 г трески

1 кг картофеля

750 г репчатого лука

3 ст. ложки сливочного масла

250 г сметаны

соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Треску варить около 20 минут. Нарезанный ломтиками лук пассировать на сливочном масле на очень слабом огне, не давая подрумяниться. Сварить картофель в мундире, но не разварить, и нарезать его ломтиками. В широкую форму для запекания, смазанную сливочным маслом, уложить разделанную на ломтики рыбу, обложить ее картофелем, посолить и поперчить. Все это прикрыть луком, залить сметаной и поставить в духовку, нагретую до температуры 200 °С, на 30—40 минут.