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3 часа назад

Диетолог Гинзбург заявил о положительном влиянии приправ на организм человека

Мослента

О положительном влиянии приправ на организм человека заявил в беседе с URA.RU врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Диетолог рассказал о влиянии приправ на организм человека
Фото: МослентаМослента

«Приправы, специи делают организм здоровее, если нет язвы, гастрита. Статистика показывает, что восточные приправы снижают вероятность плохих событий — например, сердечно-сосудистых или онкозаболеваний», — рассказал известный врач.

Гинзбург добавил, что в частности острый перец и имбирь могут помочь человеку в процессе похудения, если он будет делать и другие, направленные на такой результат вещи.

«Маловероятно, что человек похудеет, если просто будет есть эти специи. Но если он будет делать зарядку и ограничивать себя в питании, то такая остренькая еда, скорее, поможет. Она сделает похудение эффективным. При тех же усилиях человек сбросит немножко больше», — объяснил диетолог.

Ранее Гинзбург назвал вызывающие старение кожи и волос продукты. В первую очередь, это еда с высоким содержанием сахара, в том числе мед и варенье.

Еда,Михаил Гинзбург,
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