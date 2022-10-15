Диетолог рассказал о влиянии приправ на организм человека

«Маловероятно, что человек похудеет, если просто будет есть эти специи. Но если он будет делать зарядку и ограничивать себя в питании, то такая остренькая еда, скорее, поможет. Она сделает похудение эффективным. При тех же усилиях человек сбросит немножко больше», — объяснил диетолог.