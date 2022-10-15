Назван лучший напиток для снятия стресса

Лучший напиток для снятия стресса назвал «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, это какао.

Фото: Мослента Мослента

«Какао обладает сосудорасширяющим действием, улучшает питание головного мозга. Там есть витамины группы B, которые тоже резко улучшают питание головного мозга, снижают его возбудимость», — объяснил он.

По словам эксперта, какао содержит магний — компонент, помогающий успокоить головной мозг и снизить тревожность. Он добавил, что данный напиток отлично подойдет в борьбе с мимолетным стрессом.

В случае хронического стресса Гинзбург рекомендует включить в свой рацион такие продукты, как морскую рыбу, кефир, простоквашу, овощи и грубый бородинский хлеб.