Чем полезны яйца, как их правильно выбирать при покупке и хранить

Яйцо особенно ценят за высокое содержание белка. Но не все знают, что в них, кроме этого, еще очень много пользы.
В яйцах на 100 г продукта приходится целых 13 г чистого белка, который усваивается гораздо быстрее и легче, чем другой животный или растительный. В этом продукте также содержится полноценный набор аминокислот, таких как лецитин, поддерживающий здоровье печени и препятствующий отложению вредного холестерина на стенках сосудов.
Съедая яичный желток, можно получить заряд витаминов и макроэлементов, сообщают специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание». Это и омега-3, и фолиевая кислота, и витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин. В яйцах содержится благотворно влияющий на работу нервной системы холин и каротиноиды, предотвращающие возрастную потерю зрения, в том числе катаракту.
Яичные желтки следует употреблять до 2–3 в неделю из-за содержащегося в них холестерина. Кроме того, важно помнить о предварительной обработке этого продукта.
Чтобы не нанести вред своему организму и получить максимум пользы от продуктов питания, важно следить за тем, что и как вы готовите. Это лежит в основе культуры употребления пищи.