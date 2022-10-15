Чем полезны яйца, как их правильно выбирать при покупке и хранить

Яйцо особенно ценят за высокое содержание белка. Но не все знают, что в них, кроме этого, еще очень много пользы.

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В яйцах на 100 г продукта приходится целых 13 г чистого белка, который усваивается гораздо быстрее и легче, чем другой животный или растительный. В этом продукте также содержится полноценный набор аминокислот, таких как лецитин, поддерживающий здоровье печени и препятствующий отложению вредного холестерина на стенках сосудов.

Съедая яичный желток, можно получить заряд витаминов и макроэлементов, сообщают специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание». Это и омега-3, и фолиевая кислота, и витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин. В яйцах содержится благотворно влияющий на работу нервной системы холин и каротиноиды, предотвращающие возрастную потерю зрения, в том числе катаракту.

Яичные желтки следует употреблять до 2–3 в неделю из-за содержащегося в них холестерина. Кроме того, важно помнить о предварительной обработке этого продукта.

Чтобы избежать инфекций, следует соблюдать ряд правил:

Не стоит покупать яйца с загрязненной либо поврежденной скорлупой.

Срок хранения яйца отсчитывают от даты, когда оно было снесено, а не от даты сортировки, указанной на скорлупе.

Яйца хранят исключительно в холодильнике.

Диетические яйца с индексом Д на скорлупе можно хранить до недели, столовые с индексом С – от 8 до 25 дней.

Мытые яйца хранят не дольше 12 дней.

Яйца следует хранить не на дверце холодильника, а в основной камере.

Предпочтительно держать яйца острым концом вниз, чтобы желток находился в центре и не соприкасался с воздушным слоем, заполняющим тупой конец. Так они лучше хранятся.

Яйца нужно тщательно вымыть перед применением и варить не менее 10 мин. после закипания воды.

С осторожностью следует употреблять в пищу яйца в сыром виде, яйца всмятку или в виде глазуньи.