Как экономить на продуктах и полноценно питаться

Поход в продуктовый магазин – ежедневная процедура для многих россиян. Однако люди покупают не только необходимые продукты, но и много не очень нужных вкусностей. О том, как сэкономить на продуктах, но при этом не голодать, читайте в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как начать экономить

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Первый этап экономии – это планирование. Для начала попробуйте максимально израсходовать уже имеющиеся продукты без дополнительных трат. После того как холодильник опустеет, пора начать планировать будущее меню. Для этого нужно составить список необходимых продуктов, которые можно использовать универсально – готовить завтрак, обед, ужин.

Также не стоит забывать, что базовый набор продуктов исключает разные шоколадки по акции и другие вкусности. Нужно строго распланировать меню на несколько недель, чтобы не брать излишки.

Покупать больше, а платить меньше

Приходя в магазин, покупатель платит не только за продукт, но и за его упаковку, количество перевозок, хранение и так далее. Чтобы максимально сократить цепочку, лучше покупать продукты на базах или в магазинах, которые снижают стоимость за счет удобства – все продукты просто лежат в коробках, а не на красивых витринах.

Если же подобных магазинов рядом с домом нет, то лучше ходить в крупные сетевые супермаркеты. В магазине не стоит брать поменьше, чтобы сумма была некрупной. Лучше посчитать все за и против прямо там. Например, 900 граммов крупы в упаковке будет дороже, чем 2 кг той же крупы на развес. Почему? Потому что вы заплатите производителю за упаковку, фасовку и многое другое. Поэтому старайтесь покупать на развес то, что можно.

Приобретать сезонные фрукты и овощи

Забудьте про манго в декабре или ананас в марте. Чтобы сэкономить, нужно покупать сезонные фрукты и овощи, а также обращать внимание на место их производства, пишет «Журнал Тинькофф».

Например, если вы хотите взять килограмм яблок, то посмотрите, откуда их привезли. Видите, что оно из Китая? Не берите. Во-первых, выросло оно за тридевять земель, а значит и транспортировка была дорогой, во-вторых, производитель вложился в то, чтобы сохранить продукт как можно дольше, а значит и на всякие нитраты потратился. А вот если вы заметили не такое красивое яблоко, но из Краснодара, то оно, скорее всего, будет гораздо дешевле, так как созрело на родных землях.

Составлять меню из простых продуктов

Составлять меню надо из простых продуктов. Например, если вы хотите сварить суп, то необязательно покупать куриное филе или кусок говядины. В магазинах полно суповых наборов, которые стоят в 1,5 раза дешевле, но не делают блюдо хуже. Навар из косточек получается такой же хороший, как и из мяса.

На обед можно приготовить не отбивную, а куриные сердечки или мозги. Главное – это найти хороший рецепт, потому что эти продукты также полезные для организма и имеют хороший вкус, но стоят в разы дешевле.

Использовать заготовки

Если у вас есть запас из консервированных огурчиков, помидорчиков и компотов, то пора открывать их. В период экономии нужно максимально задействовать имеющиеся резервы, чтобы тратить на еду меньше.

Можно даже заглянуть к любимым родственникам, которые могут с удовольствием бесплатно поделиться частью своих запасов, так как заготовки частенько залеживаются.