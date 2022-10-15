Умные люди сказали, что кофе пить нельзя, потому что он вредный, но как бы надо, потому что он полезный. Ничего не понятно? Нам тоже. Но учёные утверждают, что в малых количествах кофеин может спасти от преждевременной смерти (и нет, это не когда всю ночь играл, а утром на работу), а вот в больших — вызвать проблемы с сердцем и депрессию.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

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Вам чашечку депрессино или грустретто? Россиянам объяснили, чем опасен кофе

Эксперты подсчитали, сколько кофе допустимо употреблять человеку. В неделю высосать можно не более 28 чашек, а это как бы по четыре штуки в день. Из-за такого количества возмущаться не станет даже самый последний кофеман. Но в этом случае могут нагрянуть неприятные побочные эффекты.

Сейчас минутка занимательной математики. В 250 мл кофе содержится 95 мг кофеина. Получается, что после четырёх чашек в человеке будет бултыхаться 380 мг кофеина. А 1000 мг в неделю — это уже признак депрессии. И либо человек уже в ней находится и просто заливает грустинку вкусным латте, либо она появилась после миллиона каппучинок в неделю. Такое количество кофеина может вызвать тревожность, беспокойство и далее по списку.

На самом деле всё взаимосвязано. Большое количество кофеина (одна чашка в пять часов)увеличивает сердечный ритм, придавая сил, но затем начинаются откат и вялость. Чтобы их не испытывать, люди обычно заливают в себя ещё и ещё кофе, а если туда добавить сироп или сахар, то эффект увеличится. Но такой беспорядок с сердечком вредит не только ему, но и работе мозга, что и приводит к депрессии.

В этом ещё виноват сон урывками. Ученые посоветовали пить кофе только в первой половине дня, иначе кофеин влияет на способность заснуть. Ночью кофеманы спят абы как, утром подскакивают ни свет ни заря, зато уже после обеда они готовы снова отправиться на боковую, а нельзя. Но если приложиться к чашке кофе утром — она взбодрит и даст сил, а вечером можно будет заснуть просто по щелчку.