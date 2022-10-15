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12 минут назад

Вам чашечку депрессино или грустретто? Россиянам объяснили, чем опасен кофе

Секрет Фирмы

Умные люди сказали, что кофе пить нельзя, потому что он вредный, но как бы надо, потому что он полезный. Ничего не понятно? Нам тоже. Но учёные утверждают, что в малых количествах кофеин может спасти от преждевременной смерти (и нет, это не когда всю ночь играл, а утром на работу), а вот в больших — вызвать проблемы с сердцем и депрессию.

Вам чашечку депрессино или грустретто? Россиянам объяснили, чем опасен кофе
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

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Вам чашечку депрессино или грустретто? Россиянам объяснили, чем опасен кофе

Эксперты подсчитали, сколько кофе допустимо употреблять человеку. В неделю высосать можно не более 28 чашек, а это как бы по четыре штуки в день. Из-за такого количества возмущаться не станет даже самый последний кофеман. Но в этом случае могут нагрянуть неприятные побочные эффекты.

Сейчас минутка занимательной математики. В 250 мл кофе содержится 95 мг кофеина. Получается, что после четырёх чашек в человеке будет бултыхаться 380 мг кофеина. А 1000 мг в неделю — это уже признак депрессии. И либо человек уже в ней находится и просто заливает грустинку вкусным латте, либо она появилась после миллиона каппучинок в неделю. Такое количество кофеина может вызвать тревожность, беспокойство и далее по списку.

На самом деле всё взаимосвязано. Большое количество кофеина (одна чашка в пять часов)увеличивает сердечный ритм, придавая сил, но затем начинаются откат и вялость. Чтобы их не испытывать, люди обычно заливают в себя ещё и ещё кофе, а если туда добавить сироп или сахар, то эффект увеличится. Но такой беспорядок с сердечком вредит не только ему, но и работе мозга, что и приводит к депрессии.

В этом ещё виноват сон урывками. Ученые посоветовали пить кофе только в первой половине дня, иначе кофеин влияет на способность заснуть. Ночью кофеманы спят абы как, утром подскакивают ни свет ни заря, зато уже после обеда они готовы снова отправиться на боковую, а нельзя. Но если приложиться к чашке кофе утром — она взбодрит и даст сил, а вечером можно будет заснуть просто по щелчку.

Но теперь особо и не забалуешь — с начала спецоперации в России резко сократилось количество кофе. В феврале было 151 наименование, а в июле стало 119. При этом цена его взлетела до 44%. Так что кофеманам пришлось либо разбить кубышку, либо сократить количество вливаемого в себя кофе.

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