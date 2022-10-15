Как приготовить полезные кексы — пошаговый пп-рецепт кексов

Десерт подойдёт тем, кто следит за фигурой и старается ограничить количество сладкого.

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Согласитесь, не так просто не поддаться соблазну съесть что-нибудь очень вкусное, но при этом мегакалорийное, жирное и неполезное. Особенно когда пытаетесь питаться правильно или скинуть вес. Как быть? Терпеть и подавлять в себе желание съесть сладенькое? Но зачем, если можно самостоятельно приготовить десерт или выпечку, которые не навредят фигуре?

Зачем добавлять рафинированный вредный сахар, когда можно заменить его на мёд? Или пшеничную муку, если есть рисовая и овсяная? Делимся рецептом вкусных банановых кексов.

Вам понадобятся:

Яйца слегка взбиваем венчиком. Банан измельчаем до состояния пюре и добавляем к яйцам. Взбиваем до однородной массы. Далее добавляем мёд, снова перемешиваем. Все сухие ингредиенты просеиваем и добавляем к жидкой массе, перемешиваем до однородности.

Разливаем тесто по формочкам. Из такого количества ингредиентов получается 12 кексов. Отправляем в заранее разогретую до 180-200 градусов духовку на 20 минут.