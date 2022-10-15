Невролог назвал 4 продукта, полезных для мозга

Эксперты считают, что диета может сыграть большую роль в замедлении старения мозга. Невролог из штата Огайо рассказал, какие продукты особенно полезны с этой точки зрения.

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Рыба.

Если вы любитель морепродуктов, включите в свой рацион побольше жирной рыбы. Она содержит важные для мозга жирные кислоты. Одно исследование 2020 года показало, что употребление рыбы может помочь улучшить память у здоровых людей.

Орехи.

Другое исследование продемонстрировало, что студенты колледжей в возрасте 18–25 лет, которые ежедневно потребляли 60 граммов грецких орехов, обладали лучшими когнитивными способностями.

Ягоды.

Ягоды содержат микроэлементы, которые помогают восстанавливать работу мозга.

Куркума.

Эксперты говорят, что активный ингредиент куркумы куркумин обладает омолаживающим, противораковым действием и полезен для поддержания памяти.