Названы лучшие согревающие напитки

По данным специалистов, спрос на чай и кофе достигает пика в ноябре – декабре. Врач общей практики, член Российского кардиологического общества, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев скептически относится к согревающим свойствам чая и кофе, пишут «Известия».

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Эксперт объяснил рост цен на кофе в России

«Абсолютно всё равно, что вы выпьете в холодное время — внутри человека любой напиток имеет одну температуру. Согревающий эффект только в том, что вы держите кружку руками и от нее поступает тепло, а горячий пар поднимается к вашему лицу — не более того. Теплый напиток, поступая внутрь, потом всё равно приобретает температуру организма человека», — напоминает врач.

Чаепития и угощение кофе осенью носят социальный и психологический характер. В прохладную погоду люди чаще встречаются для посиделок с чаем или кофе в кафе, ресторанах и дома. Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов считает, что выбрать конкретный напиток ради бодрости, сложно

«Стимулирующее действие чая и кофе заключается в кофеине, а этого вещества в них содержится примерно одинаковое количество, что в эспрессо, что в обычном, но достаточно крепко заваренном чае», — отмечает доктор Вялов.

Диетолог Людмила Микитюк считает, что чай без молока и сахара способствует потоотделению, расширяет кровеносные сосуды. Из-за этого тело человека сильнее отдает тепло. Это свойство чая в холод уже не столь востребовано.

Эксперты также напомнили о мочегонных свойствах кофе и призвали кофеманов следить за питьевым режимом.