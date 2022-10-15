Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Названы лучшие согревающие напитки

Национальная Служба Новостей

По данным специалистов, спрос на чай и кофе достигает пика в ноябре – декабре. Врач общей практики, член Российского кардиологического общества, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев скептически относится к согревающим свойствам чая и кофе, пишут «Известия».

Названы лучшие согревающие напитки
Фото: nsn.fmnsn.fm

Эксперт объяснил рост цен на кофе в России

«Абсолютно всё равно, что вы выпьете в холодное время — внутри человека любой напиток имеет одну температуру. Согревающий эффект только в том, что вы держите кружку руками и от нее поступает тепло, а горячий пар поднимается к вашему лицу — не более того. Теплый напиток, поступая внутрь, потом всё равно приобретает температуру организма человека», — напоминает врач.

Чаепития и угощение кофе осенью носят социальный и психологический характер. В прохладную погоду люди чаще встречаются для посиделок с чаем или кофе в кафе, ресторанах и дома. Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов считает, что выбрать конкретный напиток ради бодрости, сложно

«Стимулирующее действие чая и кофе заключается в кофеине, а этого вещества в них содержится примерно одинаковое количество, что в эспрессо, что в обычном, но достаточно крепко заваренном чае», — отмечает доктор Вялов.

Диетолог Людмила Микитюк считает, что чай без молока и сахара способствует потоотделению, расширяет кровеносные сосуды. Из-за этого тело человека сильнее отдает тепло. Это свойство чая в холод уже не столь востребовано.

Эксперты также напомнили о мочегонных свойствах кофе и призвали кофеманов следить за питьевым режимом.

Ранее стало известно, что чай в России покупают на 45% чаще, чем кофе. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет, проанализировавшие данные о заказах с января 2021 года по настоящее время, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители