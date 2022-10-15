Ученые выяснили, кому нельзя есть клетчатку

Диетологи советуют людям есть больше клетчатки, так как она полезна для работы кишечника. Однако, как оказалось, этот совет не универсален.

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Ученые в новой работе предположили, что клетчатка может вызвать проблемы у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК). Есть данные, что определённые типы пищевых волокон вызывают воспалительную реакцию и ухудшают существующие симптомы.

Исследовательская группа уже начала разрабатывать специальный тест стула, который подскажет всем, кто жалуется на проблемы после употребления клетчатки, как скорректировать диету. Учёные также уточнили, что плохо на пациентов влияют β-фруктановые волокна, присутствующие в таких продуктах, как артишоки, корни цикория, чеснок, бананы и спаржа.