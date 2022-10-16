Диетолог рассказал, какой хлеб поможет похудеть

Известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какой хлеб поможет похудеть.

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По словам специалиста, это ржаной или цельнозерновой хлеб, который поможет не только улучшить состояние фигуры, но и снизить риск развития воспалительных процессов в организме, а также положительно сказаться на состоянии здоровья, передаёт Общественная служба новостей.

При этом доктор не рекомендует употреблять в пищу хлеб из белой муки высшего сорта, так как он значительно повышает уровень глюкозы в крови и слишком быстро усваивается организмом.

«Человек же, который предпочитает ржаной или цельнозерновой хлеб с низким содержанием жира, дольше остается сытым, так как углеводы усваиваются медленней, энергия также поступает медленней», – сказал диетолог.

Поэтому, как подчеркнул Гинзбург, такой хлеб помогает снизить общую калорийность питания, защитить от лишнего веса и возрастных болезней, а также является профилактикой диабета, атеросклероза и раннего старения.