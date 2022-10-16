Диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием RT рассказала, какой фастфуд является наиболее безвредным.

По словам эксперта, пицца является оптимальным блюдом при выборе фастфуда. Чтобы она приносила пользу, нужно выбирать ту, в которой не содержится копченая колбаса. Лучше отдавать предпочтение начинке из сыра, томатов и грибов.

Людям, неравнодушным к роллам, диетолог посоветовала ориентироваться на свежесть блюда, а также отказаться от соевого соуса из ресторанов быстрого питания.

При выборе картофеля лучше отдавать предпочтение деревенскому, а также сбалансировать его овощами. Кроме того, медик пояснила, от какого соуса стоит воздержаться:

"Стараться не брать майонез, потому что он не очень высокого качества, как правило, в заведениях быстрого питания. Лучше томатный соус".

Помимо прочего, врач дала рекомендации по приготовлению бургеров. Соломатина посоветовала заменять булки на цельнозерновой хлеб и добавлять больше овощей.

Что касается наггетсов и куриных крылышек, с них лучше убирать панировку.

В заключение медик рекомендовала отказаться от холодных напитков во время еды:

"Коктейли, молочные коктейли и любые холодные напитки, особенно со льдом, не дают нормально перевариваться еде".