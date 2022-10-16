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2 часа назад

Запасаем витамины: солянка из свежей капусты на зиму

Eva.ru

Середина осени — отлично время сделать домашние заготовки из сезонных продуктов. Присмотритесь к рецепту солянки из капусты, мы уверены, баночка-другая этой закуски выручат вас зимой.

Запасаем витамины: солянка из свежей капусты на зиму
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

белокочанная капуста — 3 кг морковь — 2 кг. лук — 2 кг помидоры — 2 кг лавровый лист — 3-4 шт масло растительное — 500 мл соль — 2 ст.л. сахар — 1 ст.л. уксуса 9% — 1 ст.л. перец черный горошком — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

С кочана капусты убрать верхние листья, тонко нашинковать капусту соломкой. Промыть морковь, очистить ее и на крупной терке потереть. Очистить и полукольцами нарезать лук. Помидоры залить кипятком, снять кожицу, затем нарезать их дольками, вырезав плодоножки. Выложить все подготовленные овощи в кастрюлю, всыпать сахар и соль, влить масло, хорошо перемешать, поставить на медленный огонь и проварить в течении одного часа. Добавить в конце варки несколько листов лавровых, уксус, горошины перца, перемешать. В горячем виде разложить капустную солянку по стерилизованным банкам, укупорить стерильными крышками.

Еда,
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