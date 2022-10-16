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1 час назад

Рецепт вкуснейшего домашнего лечо, с которым справится каждый

Крестьянская жизнь

Осень – лучшее время для приготовления заготовок из сезонных овощей. Лечо относится к тем блюдам, которые готовятся легко, зато радуют летним вкусом в холодные зимние дни.

Рецепт вкуснейшего домашнего лечо, с которым справится каждый
Фото: pxhere.compxhere.com

Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов поделился с подписчиками рецептом, с которым справится даже начинающий кулинар.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов,
  • 1 кг болгарского перца,
  • 1 головка лука,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 1 кг томатов,
  • 2 моркови среднего размера,
  • 1 ст. л. паприки,
  • 1 ч.л. молотых семян кинзы или гвоздики,
  • 2 ст.л. сахара,
  • 1 ст.л. уксуса,
  • Соль, перец по вкусу.

Перцы и баклажаны следует отправить в духовку для запекания на 30 минут при температуре 180 градусов.

Лук и чеснок мелко порезать и обжарить в глубокой сковороде 5 минут, затем добавить к ним нашинкованную морковь. Когда овощи приобретут золотистый цвет, к ним следует отправить натертые томаты и специи.

Баклажаны и перцы очистить от кожицы и нарезать, затем добавить в сковороду и протушить 25-30 минут.

За 5 минут до готовности всыпать сахар и влить уксус.

Готовое лечо можно есть сразу, либо разлить в заранее стерилизованные банки.

Приятного аппетита.

Еда,
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