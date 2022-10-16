Рецепт вкуснейшего домашнего лечо, с которым справится каждый

Осень – лучшее время для приготовления заготовок из сезонных овощей. Лечо относится к тем блюдам, которые готовятся легко, зато радуют летним вкусом в холодные зимние дни.

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Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов поделился с подписчиками рецептом, с которым справится даже начинающий кулинар.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

1 кг баклажанов,

1 кг болгарского перца,

1 головка лука,

3 зубчика чеснока,

1 кг томатов,

2 моркови среднего размера,

1 ст. л. паприки,

1 ч.л. молотых семян кинзы или гвоздики,

2 ст.л. сахара,

1 ст.л. уксуса,

Соль, перец по вкусу.

Перцы и баклажаны следует отправить в духовку для запекания на 30 минут при температуре 180 градусов.

Лук и чеснок мелко порезать и обжарить в глубокой сковороде 5 минут, затем добавить к ним нашинкованную морковь. Когда овощи приобретут золотистый цвет, к ним следует отправить натертые томаты и специи.

Баклажаны и перцы очистить от кожицы и нарезать, затем добавить в сковороду и протушить 25-30 минут.

За 5 минут до готовности всыпать сахар и влить уксус.

Готовое лечо можно есть сразу, либо разлить в заранее стерилизованные банки.