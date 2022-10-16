Рецепт вкуснейшего домашнего лечо, с которым справится каждый

Осень – лучшее время для приготовления заготовок из сезонных овощей. Лечо относится к тем блюдам, которые готовятся легко, зато радуют летним вкусом в холодные зимние дни.
Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов поделился с подписчиками рецептом, с которым справится даже начинающий кулинар.
Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:
Перцы и баклажаны следует отправить в духовку для запекания на 30 минут при температуре 180 градусов.
Лук и чеснок мелко порезать и обжарить в глубокой сковороде 5 минут, затем добавить к ним нашинкованную морковь. Когда овощи приобретут золотистый цвет, к ним следует отправить натертые томаты и специи.
Баклажаны и перцы очистить от кожицы и нарезать, затем добавить в сковороду и протушить 25-30 минут.
За 5 минут до готовности всыпать сахар и влить уксус.
Готовое лечо можно есть сразу, либо разлить в заранее стерилизованные банки.
Приятного аппетита.