Стали известны предпочтения москвичей при выборе хлеба

О предпочтениях москвичей при выборе хлеба «Мосленте» рассказали в пресс-службе «СберМаркета». Онлайн-сервис совместно с булочно-кондитерским холдингом «Коломенский» проанализировали покупки хлебобулочных изделий с апреля по сентябрь 2022 года. Данные показали, что жители Москвы, так же, как и остальные россияне, предпочитают белый хлеб черному.
«В Москве онлайн-продажи белого хлеба в четыре раза выше, чем черного, а в Санкт-Петербурге — более чем в восемь раз. В Ростове-на-Дону и Екатеринбурге разница чуть меньше, но тоже серьезная: белый хлеб покупают в 5,7 раз чаще», — рассказали в пресс-службе.
При этом лидерами по потреблению данной продукции являются Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург — в этих городах чаще всего заказывают хлеб онлайн с доставкой.
Самым популярной среди россиян формой является батон, на втором месте багет, а замыкает тройку тостовый хлеб. Традиционная форма «кирпич» расположилась на пятом месте, уступив итальянской чиабатте.