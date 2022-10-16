Стали известны предпочтения москвичей при выборе хлеба

«В Москве онлайн-продажи белого хлеба в четыре раза выше, чем черного, а в Санкт-Петербурге — более чем в восемь раз. В Ростове-на-Дону и Екатеринбурге разница чуть меньше, но тоже серьезная: белый хлеб покупают в 5,7 раз чаще», — рассказали в пресс-службе.