Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
29 минут назад

Стали известны предпочтения москвичей при выборе хлеба

Мослента

О предпочтениях москвичей при выборе хлеба «Мосленте» рассказали в пресс-службе «СберМаркета». Онлайн-сервис совместно с булочно-кондитерским холдингом «Коломенский» проанализировали покупки хлебобулочных изделий с апреля по сентябрь 2022 года. Данные показали, что жители Москвы, так же, как и остальные россияне, предпочитают белый хлеб черному.

Стали известны предпочтения москвичей при выборе хлеба
Фото: МослентаМослента

«В Москве онлайн-продажи белого хлеба в четыре раза выше, чем черного, а в Санкт-Петербурге — более чем в восемь раз. В Ростове-на-Дону и Екатеринбурге разница чуть меньше, но тоже серьезная: белый хлеб покупают в 5,7 раз чаще», — рассказали в пресс-службе.

При этом лидерами по потреблению данной продукции являются Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург — в этих городах чаще всего заказывают хлеб онлайн с доставкой.

Самым популярной среди россиян формой является батон, на втором месте багет, а замыкает тройку тостовый хлеб. Традиционная форма «кирпич» расположилась на пятом месте, уступив итальянской чиабатте.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители