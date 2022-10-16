Врачи рассказали, как есть мало и не страдать

В жизни бывает всякое. Иногда приходится значительно урезать бюджет и отказаться от любимых продуктов. Но это не должно мешать нормально жить. Диетологи советуют внести некоторые коррективы в свой образ жизни, чтобы есть меньше, но чувствовать себя при этом хорошо. Например, нужно — неожиданно — высыпаться! Так организм не станет требовать еды, чтобы восполнить запас питательных веществ.
Оказывается, если человек ложится спать поздно, он будет переедать на следующий день.
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что люди, которые спят меньше семи часов в сутки, в среднем переедают 385 ккал в день. Примерно столько содержится в шести яйцах вкрутую, в среднем куске торта или в четырёх драниках со сметаной. Ничего себе! Если не высыпаетесь вы постоянно, то и переедать тоже будете регулярно.
Ещё важно выбирать правильные продукты. Например, есть чипсы не очень правильно: они едва ли спасут человека от голода, несмотря на калорийность. Лучше, если в основе меню будут продукты, которые смогут дать достаточное количество энергии и долго перевариваются.
Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что это за продукты: с полезными жирами (авокадо, орехи, семена чиа, рыба), с клетчаткой (кукуруза, бобы, баклажаны, морковь, свёкла), с «длинными» углеводами (греча, пшеница, белый рис, хлеб, кабачок).
Ещё важно есть всегда в одно и то же время и достаточное количество раз. Врач-диетолог Маргарита Арзуманян отметила, что если у человека есть завтрак, обед, ужин и два перекуса, он не будет голодным. А вот если морить себя голодом в течение дня и пропускать целые приёмы пищи, то риск переесть чуть позднее возрастёт.
Очень важно пить воду, потому что люди нередко путают голод и жажду. Например, вам может хотеться воды, а вы будете думать, что хотите есть. Имея привычку постоянно пить, человек снижает шансы попасть в такую ловушку.
Важно научиться справляться со стрессом. Зачем? Чтобы не заедать переживания шоколадками! Врач Ирина Юзуп рассказала, что переизбыток сахара и трансжиров только усугубляет действие стресса. Поэтому пирожные не помогут от слова совсем — ни успокоиться, ни худеть.