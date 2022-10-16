Врачи рассказали, как есть мало и не страдать

В жизни бывает всякое. Иногда приходится значительно урезать бюджет и отказаться от любимых продуктов. Но это не должно мешать нормально жить. Диетологи советуют внести некоторые коррективы в свой образ жизни, чтобы есть меньше, но чувствовать себя при этом хорошо. Например, нужно — неожиданно — высыпаться! Так организм не станет требовать еды, чтобы восполнить запас питательных веществ.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Оказывается, если человек ложится спать поздно, он будет переедать на следующий день.

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что люди, которые спят меньше семи часов в сутки, в среднем переедают 385 ккал в день. Примерно столько содержится в шести яйцах вкрутую, в среднем куске торта или в четырёх драниках со сметаной. Ничего себе! Если не высыпаетесь вы постоянно, то и переедать тоже будете регулярно.

Ещё важно выбирать правильные продукты. Например, есть чипсы не очень правильно: они едва ли спасут человека от голода, несмотря на калорийность. Лучше, если в основе меню будут продукты, которые смогут дать достаточное количество энергии и долго перевариваются.

Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что это за продукты: с полезными жирами (авокадо, орехи, семена чиа, рыба), с клетчаткой (кукуруза, бобы, баклажаны, морковь, свёкла), с «длинными» углеводами (греча, пшеница, белый рис, хлеб, кабачок).

Ещё важно есть всегда в одно и то же время и достаточное количество раз. Врач-диетолог Маргарита Арзуманян отметила, что если у человека есть завтрак, обед, ужин и два перекуса, он не будет голодным. А вот если морить себя голодом в течение дня и пропускать целые приёмы пищи, то риск переесть чуть позднее возрастёт.

Очень важно пить воду, потому что люди нередко путают голод и жажду. Например, вам может хотеться воды, а вы будете думать, что хотите есть. Имея привычку постоянно пить, человек снижает шансы попасть в такую ловушку.