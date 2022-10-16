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2 часа назад

Что нужно делать, чтобы уменьшить вред жирной диеты

Ferra.ruиещё 1

Учёные узнали, что может уменьшить ущерб, который организму наносит диета с высоким содержанием жиров.

Что нужно делать, чтобы уменьшить вред жирной пищи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Обнаружилось, что такая диета изменяет активность генов и создает условия для образования жировых клеток. Чтобы лучше узнать эти механизмы, учёные провели эксперимент на мышах. Их разделили на две группы: одна придерживалась обычного питания, а другая — диеты с высоким содержанием жиров. Через три недели каждую из этих групп разделили ещё на две группы: в первой мыши бегали по беговой дорожке, во второй — вели малоподвижный образ жизни.

Затем учёные проанализировали активность генов у животных. Они поняли, что диета с высоким содержанием жиров заставляла стволовые клетки перерождаться в жировые клетки и клетки соединительной ткани фибробласты. Хорошая новость в том, что тренировки обращали этот эффект вспять.

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