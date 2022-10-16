Что нужно делать, чтобы уменьшить вред жирной пищи

Обнаружилось, что такая диета изменяет активность генов и создает условия для образования жировых клеток. Чтобы лучше узнать эти механизмы, учёные провели эксперимент на мышах. Их разделили на две группы: одна придерживалась обычного питания, а другая — диеты с высоким содержанием жиров. Через три недели каждую из этих групп разделили ещё на две группы: в первой мыши бегали по беговой дорожке, во второй — вели малоподвижный образ жизни.