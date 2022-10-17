Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Москвичам напомнили о важности углеводной пищи в рационе

Мослента

О важности добавления углеводной пищи в рацион напомнил москвичам столичный Роспотребназдор.

Москвичам напомнили о важности углеводной пищи в рационе
Фото: МослентаМослента

«Углеводы — ключевой источник энергии в человеческом теле, всего на грамм приходится четыре калории энергии. При расщеплении углеводов в организме образуется глюкоза, она чрезвычайно важна для сохранения тканевого белка, жирового обмена и питания центральной нервной системы. Нормы потребления углеводов — 50-55 процентов от общей калорийности суточного рациона», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что не стоит злоупотреблять простыми углеводами, поскольку они дают быструю, но недолговечную энергию, легко влияют на формирование лишних жировых отложений и в избытке увеличивают риск разивития опасных заболеваний.

При этом сложные углеводы, напротив — расщепляются в крови постепенно, давая длительное и равномерное чувство сытости, а также полезны для здоровья. Такой компонент содержится в крупах, овощах и зелени, цельных злаках.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители