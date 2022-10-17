Москвичам напомнили о важности углеводной пищи в рационе

«Углеводы — ключевой источник энергии в человеческом теле, всего на грамм приходится четыре калории энергии. При расщеплении углеводов в организме образуется глюкоза, она чрезвычайно важна для сохранения тканевого белка, жирового обмена и питания центральной нервной системы. Нормы потребления углеводов — 50-55 процентов от общей калорийности суточного рациона», — говорится в сообщении.