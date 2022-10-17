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1 час назад

Выявлены польза и вред красного мяса для здоровья

Lenta.ru

Команда специалистов из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) выявила пользу и вред красного мяса, распределив факторы по пятибалльной системе. Выводы работы представлены в журнале Nature Medicine.

Выявлены польза и вред красного мяса для здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Учеными был проведен метаанализ, включавший 50 исследований, в которых приняли участие 4,6 миллиона человек из 34 стран. Взаимосвязи между употреблением большого количества красного необработанного мяса (например, стейка) и развитием инсульта присвоили лишь один балл, что означает, что «никаких доказательств найдено не было».

Корреляция между приемом красного мяса и раком толстой кишки, молочной железы, ишемической болезнью сердца и диабетом получила два балла. Такие обработанные продукты как бекон, сосиски, колбасы и другие были связаны с более высокой вероятностью различных заболеваний. В дальнейшем исследователи планируют публиковать новые данные по другим продуктам и болезням.

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