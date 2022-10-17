Выявлены польза и вред красного мяса для здоровья

Команда специалистов из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) выявила пользу и вред красного мяса, распределив факторы по пятибалльной системе. Выводы работы представлены в журнале Nature Medicine.

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Учеными был проведен метаанализ, включавший 50 исследований, в которых приняли участие 4,6 миллиона человек из 34 стран. Взаимосвязи между употреблением большого количества красного необработанного мяса (например, стейка) и развитием инсульта присвоили лишь один балл, что означает, что «никаких доказательств найдено не было».