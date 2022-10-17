Каша — самый полезный завтрак: правда или миф

Мы с детства привыкли слушать, что нельзя вырасти сильным и здоровым, если вы "мало каши ели". Кажется логичным, что каши считаются самым полезным завтраком. Однако, эксперты считают, что это миф. Подробнее — в материале "Рамблера".

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По словам гастроэнтеролога Никиты Харлова, на самом деле каша - это лишь не самый лучший источник углеводов.

"Большая часть каши по сути пуста. Никаких минералов и витаминов в них особенно не сыщешь", — рассказал врач в комментарии для "Слово и Дело".

По факту, из каш мы берем только энергию.

При этом, по словам врача, большая часть россиян страдает от метаболического синдрома, выражающегося преддиабетом второго типа и ожирением внутренних органов. В этом случае любые углеводы могут наносить вред.

К самым большим проблемам может привести то, что вы добавляете в кашу.

Если вы добавляете в кашу подсластители, такие как коричневый сахар, мед или кленовый сироп, вы увеличиваете общее количество калорий и углеводов в порции. Об этом рассказала Роксана Эхсани, зарегистрированный диетолог-нутрициолог и пресс-секретарь Академии питания и диетологии.

Кроме того, эксперт объяснила, что каша быстрого приготовления в пакетиках также принесет скорее вред, чем пользу.

"Остерегайтесь ароматизированных пакетов овсяных хлопьев (предварительно упакованных или подслащенных овсяных хлопьев быстрого приготовления). Например, овсяные хлопья, продаваемые с кленовым сиропом и коричневым сахаром или со сливками и клубникой, как правило, содержат много добавленных ингредиентов и сахара".

Но добавление сахара — не единственное, что может сделать вашу овсянку вредной для здоровья.