Каша — самый полезный завтрак: правда или миф

Мы с детства привыкли слушать, что нельзя вырасти сильным и здоровым, если вы "мало каши ели". Кажется логичным, что каши считаются самым полезным завтраком. Однако, эксперты считают, что это миф. Подробнее — в материале "Рамблера".
По словам гастроэнтеролога Никиты Харлова, на самом деле каша - это лишь не самый лучший источник углеводов.
"Большая часть каши по сути пуста. Никаких минералов и витаминов в них особенно не сыщешь", — рассказал врач в комментарии для "Слово и Дело".
По факту, из каш мы берем только энергию.
При этом, по словам врача, большая часть россиян страдает от метаболического синдрома, выражающегося преддиабетом второго типа и ожирением внутренних органов. В этом случае любые углеводы могут наносить вред.
К самым большим проблемам может привести то, что вы добавляете в кашу.
Если вы добавляете в кашу подсластители, такие как коричневый сахар, мед или кленовый сироп, вы увеличиваете общее количество калорий и углеводов в порции. Об этом рассказала Роксана Эхсани, зарегистрированный диетолог-нутрициолог и пресс-секретарь Академии питания и диетологии.
Кроме того, эксперт объяснила, что каша быстрого приготовления в пакетиках также принесет скорее вред, чем пользу.
"Остерегайтесь ароматизированных пакетов овсяных хлопьев (предварительно упакованных или подслащенных овсяных хлопьев быстрого приготовления). Например, овсяные хлопья, продаваемые с кленовым сиропом и коричневым сахаром или со сливками и клубникой, как правило, содержат много добавленных ингредиентов и сахара".
Но добавление сахара — не единственное, что может сделать вашу овсянку вредной для здоровья.
"Если вы едите овсянку, приготовленную на цельном молоке или сливках, то она становится опасной для сердца. Так, вы увеличиваете количество насыщенных жиров, что напрямую связано с увеличением уровня «плохого» холестерина", — объяснила Эсхани.