Что будет, если вы каждый день станете есть груши

Созревают груши в промежуток с августа по сентябрь. Именно в это время рекомендуется как можно больше есть этих фруктов. Но для здоровья лучше всего будет, если вы станете употреблять груши ежедневно круглый год.

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Считается, что груши помогают в лечении кашля (при туберкулёзе), болезней верхних дыхательных путей, избавляют от лихорадки и диареи. В этих фруктах много меди, витамина С, которые защищают организм от повреждения клеток. Самыми полезными считаются при этом дикие плоды.

Если вы будете съедать в день как минимум одну грушу, это принесёт большую пользу здоровью. Вы сможете контролировать свой вес, снизить шансы столкнуться с хроническими болезнями (гипертензией, диабетом, заболеваниями сердца). А ещё в ваш организм будет поступать достаточно различных витаминов и минералов.