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32 минуты назад

Что будет, если вы каждый день станете есть груши

Ferra.ru

Созревают груши в промежуток с августа по сентябрь. Именно в это время рекомендуется как можно больше есть этих фруктов. Но для здоровья лучше всего будет, если вы станете употреблять груши ежедневно круглый год.

Что будет, если вы каждый день станете есть груши
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Считается, что груши помогают в лечении кашля (при туберкулёзе), болезней верхних дыхательных путей, избавляют от лихорадки и диареи. В этих фруктах много меди, витамина С, которые защищают организм от повреждения клеток. Самыми полезными считаются при этом дикие плоды.

Если вы будете съедать в день как минимум одну грушу, это принесёт большую пользу здоровью. Вы сможете контролировать свой вес, снизить шансы столкнуться с хроническими болезнями (гипертензией, диабетом, заболеваниями сердца). А ещё в ваш организм будет поступать достаточно различных витаминов и минералов.

Все сорта груш отличаются закрепляющим действием, помогают в утолении жажды, заживлении ран, разжижении желчи. Грушевый сок используется также для устранения диареи и укрепления капилляров.

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