Диетологи назвали два мешающих похудению ингредиента

Рафинированная мука и растительное масло мешают похудеть, считают диетологи Лиза Ричардс и Крутика Нанавати. В материале для She Finds они объяснили, почему эти два ингредиента наиболее опасны для фигуры.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Одним из худших ингредиентов при похудении Нанавати назвала рафинированную муку. В ней много калорий и мало питательных веществ, но при этом высокий гликемический индекс, который способствует быстрому повышению уровня сахара в крови. Диетолог посоветовала отказаться от нее в пользу цельнозерновой или миндальной.

«Более того, если вы часто употребляете продукты, приготовленные из рафинированной муки, вы также подвергаете себя повышенному риску развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний», — предостерегла специалист.

Желающим похудеть Ричардс посоветовала пересмотреть употребление растительного масла, которое часто используется для готовки, причем не только для жарки, но и для варки.

«Масло — один из худших ингредиентов для приготовления пищи, если вы хотите похудеть», — заявила диетолог.