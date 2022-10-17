Пять причин есть грибы

Кэнта Хаяси, персональный тренер, отмечает, что грибы - это лучшая составляющая диетического питания. Причём их полезно употреблять регулярно даже тогда, когда вы не собираетесь сбрасывать вес.

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При замораживании грибов количество питательных веществ в них повышается, а при сушке в них появляется ещё больше полезных элементов. В целом же есть пять причин, почему грибы стоит сделать частью ежедневного рациона.

Много клетчатки. Грибы обеспечат организм пищевыми волокнами (бета-глюканом), особенно если вы сидите на низкоуглеводной или кетогенной диете. Кроме того, за счёт бега-глюкана можно снизить холестерин. Антивозрастные свойства. Достигается такой эффект благодаря эрготионеину. Он принесёт пользу людям, которые придерживаются определённой диеты и активно занимаются спортом на свежем воздухе.

Наличие элемента для омоложения. Также в состав грибов входит глутатион, инъекции с которым так популярны в Южной Корее. А ещё эти продукты улучшают работу печени. Множество витаминов. В грибах содержится большое количество витаминов группы B, витамина D. Профилактика отёков. Происходит это благодаря калию.

Кроме того, важно ещё правильно приготовить грибы. Лучше сделать это на пару или замариновать продукты.