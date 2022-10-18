Сколько квашеной капусты можно съедать в день без побочных эффектов

Квашеная капуста – это бесспорный суперфуд, который рекомендуется включать в рацион, особенно – в осенне-зимний сезон. Однако употребление большого количества этого продукта может иметь и негативные последствия. О них рассказала эксперт Роскачества Елена Сюракшина, врач-эндокринолог высшей категории, к.м.н., диетолог.

Фото: Сибмеда Сибмеда

О полезных свойствах квашеной капусты хорошо известно. Этот продукт имеет низкую калорийность, но при этом богат клетчаткой, витаминами и микроэлементами. В их число входят, прежде всего, витамины С, К, В4, Е, В9 и В6, а также минералы кальций, железо, магний, фосфор и цинк.

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Как отметила специалист, важное преимущество квашеной капусты и в том, что это ферментированный продукт, который содержит пробиотики, что делает его полезным для пищеварения. А молочная кислота, образующая в процессе закваски, положительно влияет на обмен веществ и мышечную ткань сердца.

Однако есть и ряд негативных моментов, которые важно учитывать при введении в рацион квашеной капусты. Прежде всего – это высокое содержание соли, которая используется при приготовлении. Избыток соли в рационе противопоказан многим людям с теми или иными заболеваниями, может приводить к задержке жидкости в организме и отёкам.

Второй момент – это увеличение риска аллергических реакций. Дело в том, что при употреблении квашеной капусты повышается производство в организме гистамина – вещества, которое является одним из основных медиаторов воспаления, особенно велика его роль в развитии аллергических реакций. При длительном употреблении квашеной капусты в больших количествах повышается риск развития аллергической реакции на продукты, которые ранее её не вызывали.

Ещё одна опасность, также связанная с большими порциями квашеной капусты, – это возможное расстройство пищеварения, диарея и метеоризм.