Названы продукты, мешающие похудеть

Диетологи Лиза Ричардс и Крутика Нанавати назвали продукты, которые мешают похудеть. Они объяснили, почему эти два ингредиента наиболее опасны для фигуры, сообщает PRIMPRESS.

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По мнению специалистов, одним из худших ингредиентов при похудении является рафинированная мука. В ней содержится много калорий и мало питательных веществ, но при этом высокий гликемический индекс, который способствует быстрому повышению уровня сахара в крови. Крутика Нанавати рекомендует отказаться от нее в пользу цельнозерновой или миндальной.

«Более того, если вы часто употребляете продукты, приготовленные из рафинированной муки, вы также подвергаете себя повышенному риску развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний», – предостерегла специалист.

Желающим похудеть Ричардс посоветовала пересмотреть употребление растительного масла, которое часто используется для готовки, причем не только для жарки, но и для варки.

«Масло – один из худших ингредиентов для приготовления пищи, если вы хотите похудеть», – заявила диетолог в беседе с She Finds.