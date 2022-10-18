Названы продукты, мешающие похудеть

Диетологи Лиза Ричардс и Крутика Нанавати назвали продукты, которые мешают похудеть. Они объяснили, почему эти два ингредиента наиболее опасны для фигуры, сообщает PRIMPRESS.
По мнению специалистов, одним из худших ингредиентов при похудении является рафинированная мука. В ней содержится много калорий и мало питательных веществ, но при этом высокий гликемический индекс, который способствует быстрому повышению уровня сахара в крови. Крутика Нанавати рекомендует отказаться от нее в пользу цельнозерновой или миндальной.
«Более того, если вы часто употребляете продукты, приготовленные из рафинированной муки, вы также подвергаете себя повышенному риску развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний», – предостерегла специалист.
Желающим похудеть Ричардс посоветовала пересмотреть употребление растительного масла, которое часто используется для готовки, причем не только для жарки, но и для варки.
«Масло – один из худших ингредиентов для приготовления пищи, если вы хотите похудеть», – заявила диетолог в беседе с She Finds.
По ее словам, в нем много пустых калорий и мало пользы. Вместо него Ричардс рекомендует использовать воду или бальзамический уксус.