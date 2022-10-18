Как правильно варить картошку

Что может быть проще варки картошки? Оказывается, даже у этого процесса есть свои особенности, не учитывая которые, можно растерять все полезные свойства и витамины, которые сберегла матушка-природа. Главная ошибка — кинуть клубни в холодную воду и поставить на огонь. Вы же наверняка так и делаете? По мнению экспертов, в этом случае пользы от картофеля не видать. Поэтому первый совет — варить в кипящей воде, чтобы витамины не успели исчезнуть.

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Солить картошку следует, только когда она уже сварится. Специалисты также призывают не варить клубни очень долго, чтобы сохранить всю пользу продукта.

Эксперты полагают, что картофель полезнее всего готовить в мундире, при этом использовать минимум воды. Лучше всего, по их мнению, запекать картофель — так он будет максимально полезным.

При этом врачи советуют не есть картошку горячей — лучше дать ей остыть до комнатной температуры. Таким образом часть крахмала, которого много в клубнях, преобразуется в так называемый ретроградный крахмал (не путайте с ретроградным Меркурием). В результате уровень глюкозы в крови подскочит не так сильно. Оптимально есть картофель в холодном виде, например в винегрете.