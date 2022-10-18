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1 час назад

Россиянам рассказали о полезных свойствах имбиря

Секрет Фирмы

Аллерголог-иммунолог Елена Грек рассказала, в чём польза употребления имбиря. По её словам, основная ценность этого корнеплода — в веществе гингерол, которое в нём содержится. В нём есть много витаминов, но всё же это не делает имбирь полноценным лекарством — лечиться всё-таки придётся невкусными таблетками. Зато имбирь помогает согреться при простуде и помогает при болезнях суставов.

Россиянам рассказали о полезных свойствах имбиря
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Значительная часть полезных свойств имбиря связана с алкалоидом гингеролом. Это природное химическое соединение придает корню характерный жгучий пряный привкус. Гингерол обладает антиоксидантным, антибактериальным и даже противогрибковым эффектом», — рассказала Грек.

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Она посоветовала пить чай с имбирём при простуде, это поможет согреться. Но лекарства он всё же заменить не может.

«Кроме того, имбирь можно использовать при болезнях суставов — артритах и артрозах. В этом случае корнеплод даст противовоспалительный эффект и снимет болевой синдром», — добавила она.

При этом не всем имбирь приносит пользу. Из-за остроты он может нанести вред людям с болезнями желудочно-кишечного тракта: гастритами, язвой желудка, болезнями поджелудочной железы. Также он может спровоцировать изжогу, вздутие живота и диарею.

«Хотя имбирь и разжижает кровь, что полезно для профилактики тромбов и повышения тонуса сосудов, однако здесь следует быть внимательным и не комбинировать имбирь с аптечными препаратами для разжижения крови, чтобы избежать кровотечений. Особенно это важно для женщин на поздних сроках беременности», — предупредила Грек.

Самый полезный имбирь — это свежий, но и маринованный подходит больным. «В процессе маринования он сохраняет достаточно много полезных свойств и витаминов, но по составу всё-таки уступает свежему корню», — отметила врач.

«Корнеплод снижает уровень холестерина в крови и борется с холестериновыми бляшками на стенках сосудов. В умеренных количествах имбирь полезен пожилым людям. Есть исследования, что гингерол замедляет старение клеток мозга. Это важно для профилактики "старческих" заболеваний, укрепления памяти и повышения концентрации внимания», — добавила аллерголог.

А вот её коллега, диетолог Елена Кален добавила, что имбирь помогает от депрессии.

«Имбирь — это продукт, который богат эстрогеном — гормоном, участвующим в обменных процессах и отвечающим за эмоциональную стабильность. Его недостаток приводит к раздражительности и быстрой утомляемости. Имбирь помогает пополнить запас эстрогена», — рассказала она.

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Еда,Елена Кален,
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