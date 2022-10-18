Эксперт дала советы по хранению продуктов

Оптимальный вариант хранения – заморозка в порционных объемах. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

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Плодоовощная продукция должна храниться при температуре не выше плюс 4-6 градусов. Это может быть холодильник или подвальное помещение.

Раева напомнила, что свежие продукты могут ускорять процесс созревания, а также порчи других овощей и фруктов. Так, например, вместе со всем нельзя хранить яблоки, бананы, помидоры и перец, поскольку они выделяют этилен.