Диетологи рекомендуют отдать предпочтение простой и легкой пище

Диетологи и специалисты по здоровому питанию из Университета Тафтса озвучили рейтинг продуктов, который учитывает степень их воздействия на организм человека, и опубликовали результаты в журнале Nature Food. Специалисты проанализировали соотношение питательных веществ, витаминов, минералов, пищевых ингредиентов, добавок, степень обработки и др.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Несколько лет специалисты анализировали характеристики продуктов и определяли их влияние на организм человека, поделились в Роспотребнадзоре. Исследователям удалось составить рейтинг более 8000 продуктов, при этом в шкале полезных и вредных продуктов учитывались и блюда, приготовленные с их использованием.

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Продуктам выставляли оценку от 1 до 100 баллов. Средний показатель был 70 баллов, а все, что получало рейтинг выше этой цифры, считалось более полезным. Продукты, набравшие от 39 до 69 баллов, рекомендуется включать в меню, учитывая состояние организма. Набравшие 30 баллов и менее продукты исследователи советуют совсем исключить из своего меню или употреблять как можно реже.

Чемпионами оказались фрукты (73,9 балла), овощи (69,1 балла) и морепродукты (67 баллов). Также рекомендовано включать в рацион орехи, семена, бобовые, натуральные йогурты без добавок. А вот продукты с низким рейтингом, такие как крахмалистые овощи (43,2), газированные и энергетические напитки (27), закуски и сладкие десерты (16,3), лучше исключить из питания.

Вывод очевиден: здоровая и простая еда принесет наибольшую пользу, послужит профилактике заболеваний и поможет поддерживать хорошее самочувствие.

Зарубежные коллеги в своем исследовании подтвердили выводы, ранее сделанные в ходе масштабного российского исследования, которое проводилось в 2021 году проектом «Здоровое питание» совместно с независимым холдингом «Ромир». В нем участвовали мужчины и женщины от 18 до 65 лет, жители городов с населением от 10 000 человек. Выяснилось, что свыше 60% населения относится к группам, поддерживающим принципы здорового питания и ведущим здоровый образ жизни.