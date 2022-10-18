Названы продукты, повышающие уровень холестерина

Здоровье человека напрямую связано с тем, чем он питается каждый день. Некоторые популярные продукты могут стать причиной высокого уровня холестерина в крови.

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Холестерин является необходимым веществом в организме человека, которое используется для строительства клеток и выработки гормонов. Однако повышенное содержание в крови данного вещества способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам специалистов, чрезмерное употребление жареной пищи не только увеличивает потребление жира и калорий, но и может привести к нездоровому уровню холестерина.

Эксперты рекомендуют готовить пищу на гриле или запекать в духовом шкафу.

Также негативно на уровень холестерина влияет выпечка и обработанное красное мясо, например колбасы или бекон. Они содержат большое количество насыщенных жиров и рафинированных углеводов, которые повышают риск развития заболеваний сердца.