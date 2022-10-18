Квашеная капуста в банке: 6 рецептов хрустящей и вкусной капусты

Квашеная капуста хороша и уместна на столе в любой ситуации — и в праздники, и в будни. «Рамблер» рассказывает, как правильно заквасить капусту в банке, чтобы получилось идеально.

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Как правильно выбрать капусту для квашения

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Какой получится квашеная капуста, во многим зависит от сорта. Для квашения отлично подходят следующие сорта:

Слава,

Гарант,

Графиня,

Московская поздняя,

Белорусская,

Триумф,

Зимняя грибовская,

Подарок,

Белоснежка.

Как правило осенью в магазинах и на рынках появляются сорта позднеспелой капусты, которая отлично себя ведет при квашении. Но не всегда продавец может ответить, какой именно сорт капусты он продает. Всегда обращайте внимание на внешний вид: кочана: капуста должна быть белой, без следов гнили или повреждений, плотной и увесистой. Кстати, не спешите отказываться от треснувшего кочана. Трещина указывает на то, что капуста достигла оптимальной степени зрелости, такую можно и нужно брать.

Как правильно выбрать соль

Бытует мнение, что для квашения капусты не подходит йодированная соль. Это действительно так, но лишь в том случае, если в соль добавили йодид калия. Такая соль ведет себя непредсказуемо, капуста может получиться не слишком хрустящей и даже с явной горчинкой. Но сейчас в качестве источника йода в соль чаще всего добавляют йодат калия, такая соль подходит для приготовления квашеной капусты и других домашних заготовок.

Главное, на что нужно обращать внимание при выборе соли, — это степень помола. Лучше всего взять соль крупного помола. Почему? Все просто! Дело в том, что соль тонкого помола слишком быстро растворяется, крупная же растворяется гораздо медленнее, благодаря чему капуста просаливается более равномерно.

Базовый рецепт квашеной капусты

Итак, вы выбрали идеальный кочан, купили каменную соль крупного помола и нашли трехлитровую банку. Все готово, но не совсем. Вам понадобятся еще две-три средних или даже крупных моркови, две ложки сахара, тазик подходящего размера. Алгоритм действий такой:

Капусту моем, освобождаем от верхних листов, разрезаем пополам и вырезаем кочерыжку. Шинкуем тонкой соломкой. Можно обычным ножом, а можно с помощью специального приспособления. Помещаем всю капусту в тазик. Перемешиваем с солью, стараясь распределить ее равномерно по всему объему. Соль кладите по вкусу, пробуйте, капуста вам должна показаться отчетливо соленой, но не пересоленой. Затем можно добавить сахар и тоже все перемешать. Морковку трем на крупной терке. Перемешиваем с капустой. Когда капустно-морковная масса будет готова, начинаем набивать банку. Именно набивать! Капусту должна лежать максимально плотно. Кочан капусты в среднем весит около трех килограммов и отлично помещается в трехлитровую банку. Теперь горлышко банки накрываем марлей, чтобы капуста дышала, ставим в тазик и оставляем на три дня в теплом месте. Капуста будет бродить и выделят сок, пену, которая будет образовываться на поверхности, можно аккуратно убирать ложкой. Периодически капусту можно протыкать деревянной палочкой, чтобы внутри также попадал воздух, это поможет процессу брожения. Через три дня процесс брожения замедлится и прекратится, а рассол станет прозрачным, его нужно влить в капусту, а банку накрыть плотной крышкой и поставить в холодильник еще на два дня. За это время капуста дойдет и станет идеальной.

Какие еще есть рецепты квашеной капусты

С клюквой и брусникой

Клюква и брусника обогатят квашеную капусту витамином С. Хитростей здесь никаких нет, добавьте столько ягод, сколько посчитаете нужным.

С яблоками

Яблоки можно также натереть на терке и добавить в капусту. Визуально они будут почти не заметны, но вкус и аромат обогатят.

С хреном, тмином и лавровым листом

Хрен нужно обязательно почистить так же, как и морковь, и натереть на мелкой терке, а затем добавить в капусте. На дно банки можно положить несколько зернышек тмина, а сверху положить лавровый лист. Эти пряности придадут капусте особый аромат, который многим нравится.

С ржаной мукой

Немного ржаной муки советуют насыпать на дно банки. Это позволит усилить процесс брожения, капуста получится более острой и хрустящей.

С яблочным уксусом

Рецепт для тех, кому нужно сделать квашеную капусту за 24 часа. Точно так же, как и в базовом рецепте, готовим все ингредиенты, разница лишь в том, что солим не саму капусту, а готовим рассол. На литр кипятка добавляем 2 столовые ложки с горкой нейодированной соли, одну столовую ложку с горкой сахара и 120 мл яблочного или белого уксуса. Капусту укладываем в банку, заливаем теплым, но не горячим рассолом, накрываем крышкой и убираем в холодильник. Кстати, в рассол также можно добавить чайную ложку семян тмина или кориандра, чтобы улучшить вкус.