Квашеная капуста в банке: 6 рецептов хрустящей и вкусной капусты

Квашеная капуста хороша и уместна на столе в любой ситуации — и в праздники, и в будни. «Рамблер» рассказывает, как правильно заквасить капусту в банке, чтобы получилось идеально.
Какой получится квашеная капуста, во многим зависит от сорта. Для квашения отлично подходят следующие сорта:
Как правило осенью в магазинах и на рынках появляются сорта позднеспелой капусты, которая отлично себя ведет при квашении. Но не всегда продавец может ответить, какой именно сорт капусты он продает. Всегда обращайте внимание на внешний вид: кочана: капуста должна быть белой, без следов гнили или повреждений, плотной и увесистой. Кстати, не спешите отказываться от треснувшего кочана. Трещина указывает на то, что капуста достигла оптимальной степени зрелости, такую можно и нужно брать.
Бытует мнение, что для квашения капусты не подходит йодированная соль. Это действительно так, но лишь в том случае, если в соль добавили йодид калия. Такая соль ведет себя непредсказуемо, капуста может получиться не слишком хрустящей и даже с явной горчинкой. Но сейчас в качестве источника йода в соль чаще всего добавляют йодат калия, такая соль подходит для приготовления квашеной капусты и других домашних заготовок.
Главное, на что нужно обращать внимание при выборе соли, — это степень помола. Лучше всего взять соль крупного помола. Почему? Все просто! Дело в том, что соль тонкого помола слишком быстро растворяется, крупная же растворяется гораздо медленнее, благодаря чему капуста просаливается более равномерно.
Итак, вы выбрали идеальный кочан, купили каменную соль крупного помола и нашли трехлитровую банку. Все готово, но не совсем. Вам понадобятся еще две-три средних или даже крупных моркови, две ложки сахара, тазик подходящего размера. Алгоритм действий такой:
Клюква и брусника обогатят квашеную капусту витамином С. Хитростей здесь никаких нет, добавьте столько ягод, сколько посчитаете нужным.
Яблоки можно также натереть на терке и добавить в капусту. Визуально они будут почти не заметны, но вкус и аромат обогатят.
Хрен нужно обязательно почистить так же, как и морковь, и натереть на мелкой терке, а затем добавить в капусте. На дно банки можно положить несколько зернышек тмина, а сверху положить лавровый лист. Эти пряности придадут капусте особый аромат, который многим нравится.
Немного ржаной муки советуют насыпать на дно банки. Это позволит усилить процесс брожения, капуста получится более острой и хрустящей.
Рецепт для тех, кому нужно сделать квашеную капусту за 24 часа. Точно так же, как и в базовом рецепте, готовим все ингредиенты, разница лишь в том, что солим не саму капусту, а готовим рассол. На литр кипятка добавляем 2 столовые ложки с горкой нейодированной соли, одну столовую ложку с горкой сахара и 120 мл яблочного или белого уксуса. Капусту укладываем в банку, заливаем теплым, но не горячим рассолом, накрываем крышкой и убираем в холодильник. Кстати, в рассол также можно добавить чайную ложку семян тмина или кориандра, чтобы улучшить вкус.
А если готовить не хочется, квашеную капусту всегда можно купить.