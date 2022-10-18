Надо есть обезжиренные молочные продукты: правда или миф

Многие считают, что обезжиренные молочные продукты помогают сбросить лишний вес и гораздо более полезны, чем обычные. Но так ли это на самом деле? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Мода на обезжиренные продукты началась в 50-х годах прошлого века и пришла из США. В стране резко увеличилось количество людей с ожирением, тогда многие диетологи начали призывать снизить количество жиров в рационе, заявляя, что именно это приводит к набору лишнего веса. Однако на самом деле все наоборот.

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Жиры — важная составляющая нашего питания, и исключать их из рациона нельзя. Они отвечают за ощущение сытости и дают организму понять, что пора заканчивать прием пищи. Если есть обезжиренные молочные продукты, есть риск начать переедать, так как чувства насыщения после их потребления не будет, а организм будет накапливать про запас все липиды.

Кроме того, жиры защищают клетки от механических повреждений, поддерживают иммунитет и помогают усваиваться кальцию. Если покупать обезжиренный творог, содержащийся в нем кальций не будет поступать в организм, поэтому у такого продукта низкая пищевая ценность.

Еще одна опасность обезжиренных молочных продуктов заключается в том, что в них, как правило, много сахара и различных добавок, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гаврилов.

"Удаляя жир из кисломолочных продуктов, его необходимо чем-то заменять. В противном случае пострадают их консистенция и вкус. Чем обычно заменяют жир? Либо рафинированным сахаром, который дает дополнительную калорийность, либо сахарозаменителем — веществом, «обманывающим» нашу эндокринную систему и увеличивающим тягу к простым углеводам.

И еще один нюанс. Обезжиренные продукты часто реализуются в больших упаковках — не по 100 г, а, к примеру, по 200. Поэтому присутствует риск съесть ударную дозу сахарозаменителя, консервантов, красителей и других пищевых добавок, которыми богаты йогурты, творожки и другие молочные продукты", - поделился медик своим мнением с изданием Beauty hack.